Résultat de la législative à Entre-deux-Guiers : 2e tour en direct

19/06/22 18:56

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Entre-deux-Guiers sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Entre-deux-Guiers. En direct 18:56 - Le bloc de gauche avait terminé sur la 2e marche dimanche dernier à Entre-deux-Guiers Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait espérer glaner 27,97% à Entre-deux-Guiers avant le premier tour des élections législatives. C'est en effet le total des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés a enregistré 27,65% des suffrages au 1er tour de la législative il y a 7 jours à Entre-deux-Guiers. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir sur la deuxième marche. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Entre-deux-Guiers ? A l'occasion du 1er tour de la législative, dimanche 12 juin 2022, les citoyens d'Entre-deux-Guiers ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a collecté 29,8% des bulletins de vote. En seconde place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 27,65% des voix. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 26,49% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - Les chiffres de l'abstention lors du 2ème tour des législatives 2022, un élément important à Entre-deux-Guiers ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Dimanche dernier, 45,91% des inscrits sur les listes électorales d'Entre-deux-Guiers avaient pris part au scrutin. Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des élections précédentes. A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1333 personnes en âge de voter au sein de la ville, 74,14% étaient allées voter. Le taux de participation était de 75,77% au premier tour, c'est-à-dire 1010 personnes. 10:30 - Second tour des élections législatives 2022 à Entre-deux-Guiers ce dimanche ! Pour ce deuxième round des législatives à Entre-deux-Guiers, l'unique bureau de vote (Bureau unique) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultats des législatives 2022 à Entre-deux-Guiers - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Entre-deux-Guiers aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Entre-deux-Guiers - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Entre-deux-Guiers

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Entre-deux-Guiers Jérémie Iordanoff (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,29% 27,65% Florence Jay (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,80% 26,49% Jérôme Santana Rassemblement National 18,33% 29,80% Frédéric Vergez Divers gauche 5,34% 1,99% Quentin Feres Reconquête ! 4,90% 5,63% Frédéric Rosset Ecologistes 2,70% 2,48% Anna Kolmakova Droite souverainiste 1,98% 2,98% Fabienne-Claire Leal Ecologistes 1,45% 0,50% Nathalie Heller Ecologistes 1,00% 0,83% Christine Tulipe Divers extrême gauche 0,79% 1,16% Françoise Lecroq Divers extrême gauche 0,42% 0,50% Participation au scrutin Circonscription Entre-deux-Guiers Taux de participation 51,92% 45,91% Taux d'abstention 48,08% 54,09% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,78% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,49% Nombre de votants 55 054 618

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l' élection législative 2022 à Entre-deux-Guiers. Les 1346 électeurs d'Entre-deux-Guiers votant dans la 5ème circonscription de l'Isère ont désigné la candidature Rassemblement National lors du premier tour des élections législatives. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote d'Entre-deux-Guiers. Les électeurs de 64 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le taux d'abstention s'établit à 54% des habitants enregistrés sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de l'Isère (soit 728 non-votants). Jérôme Santana a raflé 30% des suffrages au niveau de la ville. Il devance Jérémie Iordanoff (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Florence Jay (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent 28% et 26% des suffrages.

Législatives 2022 à Entre-deux-Guiers : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 1 846 électeurs d'Entre-deux-Guiers seront invités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31% des suffrages au premier tour à Entre-deux-Guiers, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 21% et 19% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Entre-deux-Guiers grâce à 54% des suffrages, cédant ainsi à Emmanuel Macron 46% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ?