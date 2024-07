Résultat des législatives 2024 aux Échelles (73360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Un résultat aux législatives entre 20% et 22,6% aux Échelles pour le Nouveau Front populaire ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont un peu plus de 28% des bulletins qu'a obtenus le bloc à l'échelle nationale, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage s'avère conséquent. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, aux Échelles, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,6% des votes dans la localité. Une hausse en comparaison des 18,75% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 50% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le RN n'a pas séduit plus d'électeurs aux Échelles ces dernières années Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera très observé pour ces élections de l'Assemblée 2024, localement, comme dans le reste du pays. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu moins de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Les Échelles semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Le RN est peut être déjà au sommet…

20:29 - Un second tour qui avait souri au parti présidentiel en 2022 Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de cette élection 2024 localement, comme dans le reste du pays. Contrairement à l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois l'espoir de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Le Rassemblement national réalisait en revanche un bon score aux Échelles lors des élections du Parlement à l'époque. Dans la commune, c'est Manon Deruem qui s'imposait au premier tour avec 35,82%. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Marina Ferrari (La République en Marche) chez les électeurs avec 50,00%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 50,00%.

20:05 - Déjà 50,42% pour le RN aux Échelles aux élections législatives A en croire les études des instituts de sondages diffusées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait s'assurer pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République pourraient garder jusqu'à 120 sièges. Il faudra bien entendu prendre en compte les spécificités locales. Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) a réuni 50,42% des suffrages aux Échelles dimanche 30 juin, à l'occasion du 1er tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Christel Granata (Nouveau Front populaire) et Marina Ferrari (Ensemble !) avec 22,6% et 20,74% des électeurs. C'est aussi Typhanie Degois qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - La participation étudiée avec attention aux Échelles À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des précédentes élections ? Dimanche dernier, la participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 aux Échelles était de 71,94%, dépassant celle des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage de participation représentait en effet 58,58% dans la commune des Échelles, contre une participation de 50,99% lors du scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne aux Échelles lors du 2e tour des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives aux Échelles, qu'en est-il de la participation ? Les résidents des Échelles ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 71,94%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,06% au premier tour. Au deuxième tour, 45,48% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui aux Échelles ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 74,04% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 77,67% au premier tour, c'est-à-dire 647 personnes. Le sentiment d'insécurité est de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants des Échelles (73360).

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections aux Échelles Dans la ville des Échelles, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,28%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (56,13%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (75,07%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 426 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (21,17%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,17%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation aux Échelles mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,43% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.