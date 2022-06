Résultat de la législative à Entre-deux-Guiers : en direct

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Entre-deux-Guiers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Entre-deux-Guiers Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Entre-deux-Guiers ? Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 333 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 25,86% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,23% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Entre-deux-Guiers en 2017 ? Au fil des dernières élections, les 1 846 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 63,4% au premier tour dans la commune à Entre-deux-Guiers. Le taux d'abstention était de 55,49% pour le tour deux. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Entre-deux-Guiers ? Les résultats de l'élection législative 2022 à Entre-deux-Guiers devraient être divulgués peu de temps après la fermeture de l'unique bureau de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et dénouement devrait s'afficher dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Entre-deux-Guiers

Les élections législatives 2022 auront lieu à Entre-deux-Guiers comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Anna Kolmakova Droite souverainiste Quentin Feres Reconquête ! Frédéric Rosset Ecologistes Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale Fabienne-Claire Leal Ecologistes Françoise Lecroq Divers extrême gauche Jérôme Santana Rassemblement National Nathalie Heller Ecologistes Christine Tulipe Divers extrême gauche Frédéric Vergez Divers gauche Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Entre-deux-Guiers : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 1 846 électeurs d'Entre-deux-Guiers seront invités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31% des suffrages au premier tour à Entre-deux-Guiers, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 21% et 19% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Entre-deux-Guiers grâce à 54% des suffrages, cédant ainsi à Emmanuel Macron 46% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ?