Résultat des législatives à Envermeu - Election 2022 (76630) [PUBLIE]

14/06/22 16:00

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Envermeu. Patrice Martin a enregistré 34% des votes à l'échelle de la commune. En seconde place, Lisa Broutté (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 27% des suffrages. Enfin, Sébastien Jumel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 27% des suffrages. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 153 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux d'Envermeu. Le taux d'abstention s'élève à 55% des habitants inscrits dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 6ème circonscription de la Seine-Maritime (soit 680 votants).

Quel candidat placeront en pole position des résultats des élections législatives les habitants d'Envermeu à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 42% des votes au premier tour à Envermeu. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29% et 10% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Envermeu avec 58% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 42% des suffrages.