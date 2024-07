Résultat des législatives 2024 à Dieppe : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Élections législatives à Dieppe : impact de la démographie et de l'économie locale

A mi-chemin des élections législatives, Dieppe fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 28 358 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 932 entreprises, Dieppe se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (50,84%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 679 personnes (2,42%) favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 641 €/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,72%, révélant une situation économique précaire. Finalement, à Dieppe, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.