Résultat de la législative à Épinay-sur-Orge : en direct

12/06/22 11:05

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Épinay-sur-Orge sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:05 - Épinay-sur-Orge bénéficie d'une dérogation pour voter jusqu'à 20 heures Pour ce 1er tour des élections législatives, la métropole d'Épinay-sur-Orge s'est vue attribuer une dérogation lui permettant de fermer ses bureaux de vote à 20 heures contre 18h. Un laps de temps heureux pour les retardataires qui peineraient à se prononcer sur les 12 candidats qui postulent dans la seule circonscription couvrant le territoire.

Résultat des élections législatives 2022 à Épinay-sur-Orge

Les élections législatives 2022 auront lieu à Épinay-sur-Orge comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Jean-Pierre Coquelet Divers François La Selve Reconquête ! Alain Boutaleb Rassemblement National Dimitri Dumont Divers gauche Agathe Scache Divers centre Jérémy Martin Les Républicains Martin Loizillon Divers Miriam Djabali Divers centre Marie-Pierre Rixain Ensemble ! (Majorité présidentielle) Amadou Deme Nouvelle union populaire écologique et sociale Iliane Polizzo Ecologistes Juliette Plouin Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Épinay-sur-Orge : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30,5% des voix au premier tour à Épinay-sur-Orge. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,4% et 16,2% des suffrages. Le choix des électeurs d'Épinay-sur-Orge était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (68,0% des votes). Marine Le Pen avait obtenu 32,0% des suffrages. Les électeurs de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les 11 316 électeurs d'Épinay-sur-Orge (91) seront amenés à participer aux législatives les 12 et 19 juin 2022.