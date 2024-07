Résultat des législatives 2024 à Vaugrigneuse (91640) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Vaugrigneuse, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins affichés à l'échelle de l'Hexagone sont un premier indice. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 26,04% des votes à Vaugrigneuse. Un chiffre qui est resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (26,38%).

20:58 - Vaugrigneuse fait partie des rares secteurs où l'extrême droite n'a pas gagné de terrain ces dernières années Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Vaugrigneuse semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont profité de cette poussée…

20:29 - Quel résultat final pour Ensemble aux élections législatives à Vaugrigneuse ? Le résultat en faveur du RN sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de ces élections des députés à l'échelle locale, comme au niveau national. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Vaugrigneuse, dans ce scénario très différent de 2022 ? Avec 22,64% à Vaugrigneuse, le Rassemblement national était en revanche devancé par les 29,92% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LREM avec 54,00% contre 46,00% pour les perdants. Marie-Pierre Rixain remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel score pour le RN au second tour à Vaugrigneuse ? Pour le 1er round de la législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Vaugrigneuse ont plébiscité Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite), qu'ils ont gratifié de 35,21% des votes. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) et Amadou Deme (Union de la gauche) avec respectivement 33,28% et 26,04% des votants. Les votants passés par les bureaux de vote de Vaugrigneuse avaient opté pour un autre choix que ceux de la 4ème circonscription de l'Essonne. Marie-Pierre Rixain y arrivait en première place, avec cette fois 33,91% devant Jérôme Carbriand avec 31,03% et Amadou Deme avec 30,83%.

19:21 - Participation à Vaugrigneuse : un sursaut par rapport aux élections européennes Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Les chiffres montrent un pourcentage d'abstention de 26,34% au 1er tour des législatives 2024 à Vaugrigneuse, inférieur de 15 points à celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, parmi les 945 inscrits sur les listes électorales à Vaugrigneuse, 41,8% étaient effectivement restés chez eux. Le taux d'abstention était de 45,49% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives à Vaugrigneuse À Vaugrigneuse, l'abstention est à n'en pas douter l'une des clés des législatives 2024. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Vaugrigneuse était de 26,34%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,19% au premier tour. Au deuxième tour, 46,13% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Vaugrigneuse ce soir ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 16,27% au niveau de la commune. L'abstention était de 18,42% au deuxième tour. Les jeunes affichent la plupart du temps une désaffection pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Vaugrigneuse ?

17:29 - Vaugrigneuse : démographie, élections et perspectives d'avenir La démographie et le contexte socio-économique de Vaugrigneuse déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,56%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (78,15%) souligne l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,95%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,38%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,48%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (42,12%), témoigne d'une population instruite à Vaugrigneuse, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.