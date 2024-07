Résultat des législatives 2024 à Gometz-la-Ville (91400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - 24,84% pour les forces de gauche à Gometz-la-Ville Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Gometz-la-Ville, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 24,84% des votes dans la commune. Une évolution de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre son résultat de 2022 lors du second tour, soit 31,11% à l'époque.

20:58 - Gometz-la-Ville fait partie des rares zones où le Rassemblement national n'a pas avancé L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'on a vu près de 15 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Gometz-la-Ville semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune.

20:29 - La majorité en tête aux législatives il y a deux ans à Gometz-la-Ville Reste désormais à déterminer si la tendance au second tour sera similaire ou non à celle de 2022. Lors des dernières législatives, Marie-Pierre Rixain l'emportait aussi au premier tour dans la ville de Gometz-la-Ville, cumulant 41,95% des votes sur place. Gometz-la-Ville se tournera d'ailleurs encore vers Marie-Pierre Rixain au second tour, finalement en tête localement avec 68,89%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,11%.

20:05 - Les données avant le second tour des législatives 2024 à Gometz-la-Ville Marie-Pierre Rixain (Ensemble pour la République) a collecté 47,58% des voix à Gometz-la-Ville dimanche 30 juin dernier, au soir du premier tour des élections législatives. Amadou Deme (Union de la gauche) et Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) suivaient en décrochant 24,84% et 24,31% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Marie-Pierre Rixain accumulant cette fois 33,91%, devant Jérôme Carbriand avec 31,03% et Amadou Deme avec 30,83%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Gometz-la-Ville ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des élections antérieures ? À Gometz-la-Ville, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 21,19%, plus bas que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait effectivement 33,76% au sein de Gometz-la-Ville (91), contre une abstention de 35,18% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures.

18:35 - L'enjeu majeur de ces législatives à Gometz-la-Ville reste la participation À Gometz-la-Ville, le niveau d'abstention est l'un des critères décisifs des élections législatives 2024. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Gometz-la-Ville était de 78,81%, dimanche dernier. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 85,47% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 80,34% au second tour, c'est-à-dire 813 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 60,87% au premier tour et 60,57% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Gometz-la-Ville ce soir ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Gometz-la-Ville.

17:29 - Les défis socio-économiques de Gometz-la-Ville et leurs implications électorales La composition démographique et la situation socio-économique de Gometz-la-Ville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec un taux de chômage de 6,31% et une densité de population de 148 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 32,08%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,86% et d'une population immigrée de 12,64% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 7,69% à Gometz-la-Ville, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.