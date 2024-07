Résultat des législatives 2024 à la Ville-du-Bois : les premiers chiffres du 2e tour

À la Ville-du-Bois, le niveau de participation est incontestablement l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2024. La participation au 1er tour des législatives 2024 à la Ville-du-Bois s'élevait à 67,23%. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 172 personnes en âge de voter au sein de la ville, 73,32% avaient pris part au vote. La participation était de 77,71% au premier tour, c'est-à-dire 4 019 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,53% au premier tour et 43,91% au second tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à la Ville-du-Bois ?

17:29 - La Ville-du-Bois : législatives et dynamiques démographiques

En pleine campagne électorale législative, La Ville-du-Bois est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 25,94% de cadres supérieurs pour 8 080 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 589 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (12,92%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La Ville-du-Bois forme une communauté diversifiée, avec ses 815 résidents étrangers, soit 10,16% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, près de 34,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1013,84 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À la Ville-du-Bois, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.