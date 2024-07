Résultat des législatives 2024 à Fontenay-lès-Briis : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont converger les orphelins du Front populaire à Fontenay-lès-Briis ? Avec plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale pour le premier tour des élections la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN au second tour. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 1,56% des votes à Fontenay-lès-Briis. Une percée à compléter néanmoins avec les 23,29% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national n'a pas avancé à Fontenay-lès-Briis L'écart entre les scores du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'on a observé près de 15 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Fontenay-lès-Briis semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Fontenay-lès-Briis Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) a raflé 34,55% des suffrages à Fontenay-lès-Briis le 30 juin 2024, lors du 1er tour de l'élection législative. Un score qui lui a permis de précéder Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) et Amadou Deme (Front populaire) avec respectivement 27,17% et 1,56% des votants. Marie-Pierre Rixain était aussi en tête dans la 4ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 33,91%, devant Jérôme Carbriand avec 31,03% et Amadou Deme avec 30,83%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Fontenay-lès-Briis : quelle évolution ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des scrutins électoraux passés ? À Fontenay-lès-Briis, le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 a atteint 73,4%, plus important que celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, parmi les 1 623 personnes en âge de voter à Fontenay-lès-Briis, 56,81% avaient en effet participé au vote. Le taux de participation était de 58,83% lors des élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Fontenay-lès-Briis lors du deuxième tour des législatives ? À Fontenay-lès-Briis, l'une des clés de ces élections législatives est incontestablement l'abstention. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Fontenay-lès-Briis était de 73,4%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 54,18% au premier tour. Au second tour, 50,38% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Fontenay-lès-Briis aujourd'hui ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 77,39% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part à l'élection. La participation était de 79,86% au premier tour, c'est-à-dire 1 253 personnes. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des ménages, combinée avec les préoccupations dues au conflit entre l'Ukraine et la Russie, sont par exemple susceptibles d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Fontenay-lès-Briis.

17:29 - Les enjeux locaux de Fontenay-lès-Briis : tour d'horizon démographique Quelle influence la population de Fontenay-lès-Briis exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 208 hab/km² et un taux de chômage de 6,12%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,73%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 855 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,02%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,11%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,64%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Fontenay-lès-Briis, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.