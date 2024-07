Résultat des législatives 2024 à Marcoussis : les premiers chiffres du 2e tour

Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est également indispensable d'observer les résultats des dernières élections. À Marcoussis, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 a été de 27,99%, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 42,49% des inscrits sur les listes électorales de Marcoussis avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 43,68% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 heures et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

17:29 - Marcoussis : enjeux locaux et perspectives électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de Marcoussis déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 49,15% de population active et une densité de population de 484 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 7,78% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Le taux élevé de cadres, atteignant 28,7%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (14,98%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,3%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,27%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Marcoussis, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.