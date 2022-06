Résultat de la législative à Ercé-près-Liffré : 2e tour en direct

18:54 - La Nupes a culminé en première position dimanche dernier à Ercé-près-Liffré

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Ercé-près-Liffré, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2ème round des législatives. Son représentant a donc aujourd'hui. Mais ce score est toutefois à évaluer au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 25,47%, 8,12%, 2,48% et 2,91% le 10 avril. Autrement dit un total estimé sur le papier à 38,98% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".