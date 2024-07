Résultat des législatives 2024 à Gosné (35140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les votes du Front populaire en question Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? L'ensemble a récolté 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Gosné, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 26,77% des votes dans la localité. Une percée à affiner néanmoins avec les 29,4% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 11 points à Gosné Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection 2024. Le RN est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle progression à Gosné ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 11 points ici, en deux ans seulement, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Un second tour positif pour le bloc Ensemble en 2022 Reste maintenant à découvrir si la tendance au deuxième tour sera comparable ou non à celle de 2022. Lors des élections législatives il y a deux ans, Thierry Benoit l'emportait aussi au premier tour dans la commune de Gosné, grappillant 42,23% des suffrages sur place. Sur la commune de Gosné, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée lors du second tour, avec 60,05% contre 39,95% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Thierry Benoit (Ensemble pour la République) en pôle position lors des législatives 2024 à Gosné D'après les études publiées d'après les résultats du premier tour, le Rassemblement national serait en mesure de s'assurer entre 210 et 250 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle sécuriseraient une centaine de sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales. A l'occasion du premier round de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Gosné ont plébiscité Thierry Benoit (Ensemble pour la République), à qui ils ont accordé 41,82% des suffrages. En 2e place, Tangi Marion (Rassemblement National) glanait 29,92%. Elsa Lafaye (Front populaire) récupérait 26,77% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Thierry Benoit accumulant cette fois 41,81%, devant Tangi Marion avec 30,94% et Elsa Lafaye avec 25,13%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les élections européennes à Gosné ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des élections antérieures ? En comparaison avec les élections européennes du 9 juin, la participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Gosné s'est accrue de 17 points, culminant à 75,96%. Lors du scrutin européen de début juin, 58,25% des personnes habilitées à participer à une élection à Gosné s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 55,2% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Gosné, le score de l'abstention à l'occasion du second tour des législatives 2024 sera un élément important Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Gosné ? Le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Gosné était de 75,96%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 53,86% au premier tour. Au second tour, 52,44% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Gosné ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 85,23% dans la localité. La participation était de 85,36% au premier tour, soit 1 254 personnes. L'inflation dans le pays, combinée avec les inquiétudes dues au conflit entre Israël et la Palestine, pourraient inciter les habitants de Gosné à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Analyse socio-économique de Gosné : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième tour des législatives à Gosné comme dans toute la France. Dotée de 849 logements pour 2 051 habitants, la densité de la commune est de 110 hab/km². L'existence de 91 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 24,2% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 16,44% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,41% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 5,73%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2341,97 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Gosné, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.