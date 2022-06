Résultat de la législative à Ercé-près-Liffré : en direct

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Ercé-près-Liffré ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,95% des électeurs de la commune. L'abstention était de 18,0% au premier tour. La situation géopolitique actuelle pourrait en effet de faire baisser la participation à Ercé-près-Liffré.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Ercé-près-Liffré à l'occasion des élections législatives ?

Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention avait représenté 55,8% au premier tour dans la commune à Ercé-près-Liffré. L'abstention était de 44,58% pour le dernier round.