Résultat de la législative à Erquy : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Erquy dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 10:55

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Erquy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:55 - Les votants d'Erquy ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Les données de ces législatives 2022 à Erquy sont simples : la ville ne compte qu'une seule circonscription où sont en lice 12 candidats. Un nombre de candidatures un peu plus élevé que celui du reste du pays. Autre point majeur: les électeurs auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se prononcer. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour diminuer le nombre d'abstentionnistes.

Résultat des élections législatives 2022 à Erquy

Les élections législatives 2022 auront lieu à Erquy comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Hervé Berville Ensemble ! (Majorité présidentielle) Franck Bonvoisin Divers Antoine Kieffer Rassemblement National Jean-Luc Sicre Divers extrême gauche Eugénie Crokaert Reconquête ! Raphaël Drouillet Ecologistes Héléna Marie Régionaliste Lucie Herblin Divers extrême gauche Michel Desbois Divers droite Serge Monrocq Ecologistes Sophie Hubert Droite souverainiste Bruno Ricard Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Erquy : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Erquy (Côtes-d'Armor) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français. Pour quel candidat voteront-ils ? Le président de la République sera-t-il à même d'obtenir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 38.5% des votes au premier tour à Erquy. Le président avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20.7% et 13.2% des votes. Le choix des électeurs d'Erquy était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (66.6% des suffrages). Marine Le Pen avait récupéré 33.4% des votes.