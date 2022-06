Résultat de la législative à Espaly-Saint-Marcel : en direct

12/06/22 11:24

11 candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans la circonscription d'Espaly-Saint-Marcel ce 12 juin 2022, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un nombre de prétendants dans la moyenne des autres circonscriptions (10 candidatures généralement). Et les 2469 habitants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 3 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce premier tour de piste.

Durant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 24% des voix au premier tour à Espaly-Saint-Marcel, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 22% et 20% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés d'Espaly-Saint-Marcel avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 60% des suffrages, cédant donc 40% des voix à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il en mesure d'avoir une majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a recueillis dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les votants d'Espaly-Saint-Marcel (43) seront invités à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.