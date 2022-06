Résultat de la législative à Eyguières : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Eyguières dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Eyguières sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Eyguières ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Eyguières, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 33,21% des suffrages. En seconde position, on trouvait Emmanuel Macron à 21,68%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,68% et Éric Zemmour à 9,83%. Les indications nationales des dernières semaines boulverseront peut-être ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Et pour rappel, la Nupes s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le RN a passé la barre des 19%. 14:30 - Que retenir de la participation lors de la récente présidentielle à Eyguières ? À Eyguières, l'une des clés des élections législatives sera indiscutablement la participation. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,38% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 79,1% au premier tour, ce qui représentait 4 709 personnes. Le conflit armé russo-ukrainien et ses retombées sur les tarifs des matières premières pourraient tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs d'Eyguières. 11:30 - Le score de l'abstention lors des élections législatives, un élément fort à Eyguières ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des élections passées. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 48,48% au premier tour dans la commune à Eyguières, contre une participation de 41,27% au deuxième tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les législatives se terminent à 18 heures à Eyguières Les résultats des élections législatives 2022 à Eyguières devraient être connus peu de temps après la fermeture des 5 bureaux de vote, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on découvrira rapidement qui des 12 candidats aura son ticket pour le 2e tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Eyguières

Les élections législatives 2022 auront lieu à Eyguières comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Bernard Reynès Les Républicains Anne Testut Divers extrême gauche Tanguy Vernay Divers Simone Charin Droite souverainiste Michèle Jung Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Laurence Anzalone Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nadia Oukkal Divers centre Nicolas Lapeyre Ecologistes Sandrine Klein Ecologistes Mounia Banderier-Zahir Divers gauche Romain Baubry Rassemblement National Audrey Marchand Reconquête !

Législatives 2022 à Eyguières : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales d'Eyguières (13430) reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront priés de contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 33,21% des votes au premier tour à Eyguières. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,68% et 15,68% des voix. Le choix des habitants d'Eyguières était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (57,45% des voix). Emmanuel Macron avait récupéré 42,55% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?