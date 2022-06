Résultat de la législative à Eymet : 2e tour en direct

Grâce à 21,91% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Eymet le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour des élections législatives. La candidature Rassemblement National récupère 20,88% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 19,75% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - À Eymet, la participation va-t-elle encore descendre au 2e tour des législatives ?

Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le taux de participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au deuxième tour, six points de plus qu'au premier tour. L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, 1853 personnes en capacité de voter à Eymet avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 52,78%). La participation était de 49,16% au second tour.