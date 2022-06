Résultat de la législative à Firminy : en direct

17:09 - Les sondages d'intentions de vote, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Firminy ?

Au précédent scrutin, à Firminy, Jean-Luc Mélenchon avait fini la course en tête au premier tour de l'élection avec 28,74% des voix, devant Marine Le Pen à 26,08%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron avec 21,13% et Éric Zemmour, quatrième avec 7,95%. Un résultat à comparer avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron devant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront peut-être chambouler ce décor à Firminy ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Il faut se rappeler que la majorité a vu son résultat chuter à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.