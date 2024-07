Résultat des législatives 2024 à Saint-Maurice-en-Gourgois (42240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Maurice-en-Gourgois, que vont décider les électeurs de la gauche ? Le Front populaire qui s'avance en 2024 a marqué le bilan des élections législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour dans les urnes. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 18,88% des voix à Saint-Maurice-en-Gourgois. Une somme à compléter néanmoins avec les 18,45% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 4% pour Yannick Jadot, 2,1% pour Fabien Roussel et 1,62% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 24 points à Saint-Maurice-en-Gourgois Le résultat obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera le principal enseignement pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 24 points à Saint-Maurice-en-Gourgois entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Qu'avaient dit législatives en 2022 à Saint-Maurice-en-Gourgois ? La fraction d'électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un point d'observation clé localement pour le second tour de cette élection du Parlement français. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Saint-Maurice-en-Gourgois, contrairement à 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Saint-Maurice-en-Gourgois, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 23,81% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 35,86% pour Dino Cinieri (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 69,92%. Dino Cinieri remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Gerbert Rambaud (Rassemblement National) a collecté 47,11% des voix à Saint-Maurice-en-Gourgois le 30 juin dernier, lors du 1er round de la législative. Sylvie Bonnet (Les Républicains) recueillait 32,39%. Enfin, Bernard Paemelaere (Union de la gauche) récupérait 18,88% des électeurs. Gerbert Rambaud était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Loire dans son ensemble, avec cette fois 40,8%, devant Sylvie Bonnet avec 30,72% et Bernard Paemelaere avec 26,54%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport aux élections européennes à Saint-Maurice-en-Gourgois ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette localité ? À Saint-Maurice-en-Gourgois, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 était de 25,46%, moins élevé de 14 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 354 personnes en âge de voter à Saint-Maurice-en-Gourgois, 39,36% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 41,56% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2024 à Saint-Maurice-en-Gourgois reste la participation Le niveau d'abstention est immanquablement un facteur déterminant de ce scrutin législatif. L'abstention a atteint 25,46% à Saint-Maurice-en-Gourgois lors du 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 19,98% des votants de la ville. L'abstention était de 17,67% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,09% au premier tour et 49,66% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Saint-Maurice-en-Gourgois ? L'inflation dans le pays est par exemple en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Maurice-en-Gourgois (42240).

17:29 - Comprendre l'électorat de Saint-Maurice-en-Gourgois : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Saint-Maurice-en-Gourgois, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 822 habitants répartis dans 910 logements, cette ville présente une densité de 56 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 120 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 961 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (76,92%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 29,46% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,97% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 585,15 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour résumer, Saint-Maurice-en-Gourgois incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.