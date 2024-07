Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre-de-Bœuf (42520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Saint-Pierre-de-Bœuf ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire pour ces législatives. L'attelage a réuni un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le décompte de voix apparaît comme important : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Pierre-de-Bœuf, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 21,76% des votes dans la commune. Une progression de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a solidement séduit à Saint-Pierre-de-Bœuf en 2 ans La fraction d'électeurs de la formation de Jordan Bardella au second tour sera la clé du scrutin pour cette élection des députés 2024 localement. Alors qu'au niveau de la France, les scores du parti de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà glané 22 points sur place entre 2022 et 2024. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN termine vainqueur à Saint-Pierre-de-Bœuf ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Saint-Pierre-de-Bœuf ? Le score de Jordan Bardella ce dimanche soir sera en conséquence une des clés à l'échelle locale pour le second tour de cette élection 2024. Le RN peut-il gagner cette fois à Saint-Pierre-de-Bœuf, dans ce scénario très différent de 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Pierre-de-Bœuf, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 22,46% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 24,04% pour Dino Cinieri (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (64,44%). Dino Cinieri remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel verdict à Saint-Pierre-de-Bœuf pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? D'après les enquêtes des sondeurs publiées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de rafler moins de 250 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient conserver jusqu'à 120 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Le dimanche 30 juin, les électeurs de Saint-Pierre-de-Bœuf ont plébiscité Gerbert Rambaud (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 44,24% des votes. Sylvie Bonnet (Les Républicains) et Bernard Paemelaere (Nouveau Front populaire) suivaient en récupérant, dans l'ordre, 31,88% et 21,76% des votants. C'est aussi Gerbert Rambaud qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 40,8%, devant Sylvie Bonnet avec 30,72% et Bernard Paemelaere avec 26,54%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Saint-Pierre-de-Bœuf : quelle évolution ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Le 1er tour des législatives 2024 à Saint-Pierre-de-Bœuf a connu un taux d'abstention de 28,58%, plus bas que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 242 personnes en âge de voter à Saint-Pierre-de-Bœuf, 43,72% avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 49,43% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Le score de l'abstention lors du 2e tour des législatives 2024, un élément décisif à Saint-Pierre-de-Bœuf ? À Saint-Pierre-de-Bœuf, l'un des facteurs cruciaux des législatives 2024 est sans nul doute le niveau de participation. Dans la ville, 28,58% des électeurs ne sont pas allés voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 23,5% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 28,12% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,85% au premier tour. Au deuxième tour, 54,41% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-Pierre-de-Bœuf ?

17:29 - Saint-Pierre-de-Bœuf : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Pierre-de-Bœuf déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la localité, 16,5% des résidents sont des enfants, et 8,78% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (21,48%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 581 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,26%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,78%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Pierre-de-Bœuf mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,49% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.