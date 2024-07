Résultat des législatives 2024 à Saint-Just-Saint-Rambert : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Just-Saint-Rambert, le niveau de participation est sans nul doute un facteur primordial du scrutin législatif. Saint-Just-Saint-Rambert a atteint une participation de 69,85%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,95% au premier tour et 44,94% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Just-Saint-Rambert ce soir ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,25% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 74,28% au second tour, soit 8 649 personnes. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes liées au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, sont notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Just-Saint-Rambert.

17:29 - Saint-Just-Saint-Rambert : quand les données démographiques façonnent les urnes

En pleine campagne électorale législative, Saint-Just-Saint-Rambert se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 15 419 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 213 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 719 foyers fiscaux. Dans la ville, 17,21% des résidents sont des enfants, et 9,02% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Avec 331 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 3,30%, Saint-Just-Saint-Rambert est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 875 euros/an, la ville défend une économie stable malgré les obstacles. En résumé, Saint-Just-Saint-Rambert incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.