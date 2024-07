Résultat des législatives 2024 à Unieux : les premiers chiffres du 2e tour

À Unieux, le niveau d'abstention est à n'en pas douter l'un des critères essentiels du scrutin législatif. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Unieux était de 65,94%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,63% au premier tour et 43,55% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Unieux ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 74,29% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 69,38% au second tour, ce qui représentait 4 204 personnes. Les jeunes générations affichent fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Unieux ?

17:29 - Unieux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

A la mi-journée des législatives, Unieux fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 479 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 452 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 596 foyers fiscaux. Dans la ville, 19,87% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 25,59% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Unieux forme une communauté diversifiée, avec ses 247 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,29%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2182,05 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. En conclusion, Unieux incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.