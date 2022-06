Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une clé du résultat de ces législatives 2022, à Fontanil-Cornillon comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 18,42% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Il faut aussi tenir compte les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,79% et 2,09% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 26,3% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Fontanil-Cornillon.

16:30 - À Fontanil-Cornillon, des sondages tout aussi révélateurs ?

Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à l'issue de la dernière élection présidentielle à Fontanil-Cornillon avec 33,4% des votes, au premier tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 20,15%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,42% et Éric Zemmour à 7,78%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures infléchiront certainement ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Pour rappel le bloc LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote ce vendredi soir. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%.