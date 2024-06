Résultat des législatives à Fontenay-lès-Briis : l'élection 2024 en direct

12:08 - C'est le moment de faire un choix à Fontenay-lès-Briis pour les élections législatives

À Fontenay-lès-Briis, l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 sera sans nul doute la participation. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,82% au premier tour. Au second tour, 49,62% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Fontenay-lès-Briis ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 20,14% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,61% au second tour.