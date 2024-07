Résultat des législatives 2024 à Épinay-sur-Orge : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Épinay-sur-Orge : législatives et dynamiques démographiques

Comment la population d'Épinay-sur-Orge peut-elle impacter les résultats des élections législatives ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,53% sont des personnes âgées. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,9%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,99% et d'une population immigrée de 12,19% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,61%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Épinay-sur-Orge, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.