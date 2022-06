Résultat des législatives à Fontenay-lès-Briis - Election 2022 (91640) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Fontenay-lès-Briis

Le résultat des élections législatives 2022 à Fontenay-lès-Briis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Fontenay-lès-Briis. Dans la 4ème circonscription de l'Essonne, les 1578 habitants de Fontenay-lès-Briis ont désigné la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours basculer si les électeurs des 29 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Fontenay-lès-Briis. Le taux d'abstention s'établit à 46% des citoyens enregistrés dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de l'Essonne, ce qui représente 723 non-votants. Dans la commune, Marie-Pierre Rixain a amassé 32% des suffrages. Amadou Deme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alain Boutaleb (Rassemblement National) décrochent dans l'ordre 23% et 20% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fontenay-lès-Briis Marie-Pierre Rixain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,72% 31,93% Amadou Deme Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,49% 23,29% Alain Boutaleb Rassemblement National 15,90% 20,05% Jérémy Martin Les Républicains 10,26% 6,60% François La Selve Reconquête ! 5,44% 5,16% Iliane Polizzo Ecologistes 2,70% 3,96% Agathe Scache Divers centre 1,88% 3,48% Jean-Pierre Coquelet Divers 1,68% 1,32% Martin Loizillon Divers 1,12% 1,44% Juliette Plouin Divers extrême gauche 0,96% 0,96% Miriam Djabali Divers centre 0,54% 1,08% Dimitri Dumont Divers gauche 0,31% 0,72% Participation au scrutin Circonscription Fontenay-lès-Briis Taux de participation 50,79% 54,18% Taux d'abstention 49,21% 45,82% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,82% Nombre de votants 50 132 855

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fontenay-lès-Briis sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:35 - Du côté de la gauche, les 17,03% de Mélenchon à Fontenay-lès-Briis augurent un score élevé Dans les 2 bureaux de vote de Fontenay-lès-Briis, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait atteint 17,03% des suffrages en avril dernier. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,84% et 1,22% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 7,06% du côté des électeurs de gauche, sans compter les suffrages de Mélenchon. 16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Fontenay-lès-Briis ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Fontenay-lès-Briis, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 30,58% des suffrages. Derrière, remontait Marine Le Pen à 23,76%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,03% et Éric Zemmour à 7,06%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront probablement remettre en question ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. 14:30 - Que sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Fontenay-lès-Briis ? L'un des facteurs clés des législatives 2022 sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Fontenay-lès-Briis. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,61% dans la commune, contre une abstention de 20,14% au premier tour. La hausse des prix des carburants qui plombe le budget des Français est de nature à priver les isoloirs de leurs électeurs à Fontenay-lès-Briis (91640). 11:30 - À Fontenay-lès-Briis, le score de l'abstention aux législatives 2022 sera un élément important Au cours des scrutins passés, les 2 216 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, au moment des élections législatives, 58,61% des personnes en âge de participer à une élection à Fontenay-lès-Briis avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 46,76% au second tour. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - 120 minutes de plus pour se prononcer à Fontenay-lès-Briis Bienvenue dans ce live où nous suivrons les grandes étapes de ce 1er volet des législatives à Fontenay-lès-Briis, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. Sont en lice 12 candidats dans la circonscription de la ville (soit un peu plus que la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour trancher ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Fontenay-lès-Briis : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Fontenay-lès-Briis ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin 2022. Le président récemment réélu sera-t-il à même d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31% des voix au premier tour à Fontenay-lès-Briis. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 17% des voix. Le choix des électeurs de Fontenay-lès-Briis était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (60% des votes). Marine Le Pen avait obtenu 40% des suffrages.