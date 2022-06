Résultat des législatives à Frignicourt - Election 2022 (51300) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Résultat des législatives 2022 à Frignicourt

Le résultat des élections législatives 2022 à Frignicourt est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Marne

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Marne

Le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Frignicourt a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Divers droite décroche la première place chez les 1393 citoyens de la 5ème circonscription de la Marne et demeurant à Frignicourt. La participation atteint 48% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale. Reste à déterminer si les électeurs des 252 autres communes rattachées à la 5ème circonscription de la Marne feront les mêmes choix que ceux de Frignicourt. Charles de Courson a raflé 47% des voix au niveau de la commune. En seconde position, Pierre Thionnet (Rassemblement National) ramasse 25% des votes. Enfin, Karine Le Luron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 11% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Frignicourt Charles de Courson Divers droite 44,54% 46,52% Pierre Thionnet Rassemblement National 27,24% 25,15% Karine Le Luron Nouvelle union populaire écologique et sociale 11,09% 11,06% Isabelle Pestre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 8,91% 9,70% Emmanuel Renoud Reconquête ! 3,53% 1,67% Lucie Martins Ecologistes 1,85% 2,42% Marie-Amélie de la Rochère Droite souverainiste 1,09% 0,91% Joelle Bastien Divers extrême gauche 0,91% 0,91% Camille Brunel Ecologistes 0,84% 1,67% Participation au scrutin Circonscription Frignicourt Taux de participation 49,02% 48,10% Taux d'abstention 50,98% 51,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18% 1,19% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,30% Nombre de votants 37 253 670

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Frignicourt sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:06 - Que vont décider les électeurs de gauche à Frignicourt ? Les électeurs de Frignicourt avaient accordé 11,72% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de l'élection présidentielle 2022. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,25% et 2,16% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 16,13% à Frignicourt pour ces légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Frignicourt ? L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 27,74% des voix à Frignicourt, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. La candidate du Front national était grimpée à 38,43% des suffrages contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 11,72% (contre à un peu moins de 22%). Les indications nationales des derniers jours viendront probablement chambouler cette donne et donc le résultat des législatives dans la cité. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote vendredi soir. Dans le même temps, le Rassemblement national a courru après les 20%. 14:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces élections législatives à Frignicourt À Frignicourt, le taux d'abstention sera l'un des facteurs importants des législatives. L'inflation qui grève les finances des familles pourrait tempérer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Frignicourt. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,62% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 77,89% au premier tour, soit 1 092 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - Les chiffres de l'abstention lors des législatives 2022, un élément essentiel à Frignicourt ? Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 1 880 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 54,67% au premier tour au sein de Frignicourt, contre une abstention de 50,62% au dernier round. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Frignicourt Le vote a débuté dès les premières heures du matin à Frignicourt et il y a encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Frignicourt : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 38,4% des suffrages au premier tour à Frignicourt. La finaliste malheureuse de la dernière élection présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,7% et 11,7% des voix. Le choix des votants de Frignicourt était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (52,9% des voix). Emmanuel Macron avait récupéré 47,1% des votes. Les administrés de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les votants de Frignicourt (Marne) seront amenés à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022.