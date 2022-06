Résultat de la législative à Frontonas : 2e tour en direct

Les électeurs de Frontonas avaient donné 18,61% de leurs votes au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er round des législatives 2022. Ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 13,32%, 5,78%, 1,34% et 1,76% en avril. Ce sont donc 22,2% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Frontonas.

15:30 - Vers un succès pour la candidature Les Républicains à Frontonas ?

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. Il faut bien entendu tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Frontonas. Grâce à 27,2% des bulletins de vote, la candidature Les Républicains s'est imposée à Frontonas pour le 1er round des législatives le 12 juin dernier. Elle est suivie par les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui recueillent 27,2% et 20,67% des voix.