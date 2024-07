Résultat des législatives 2024 à Arandon-Passins (38510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Arandon-Passins scruté ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le matelas apparaît comme important : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Arandon-Passins, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 16,24% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 19,04% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,34% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,05% pour Yannick Jadot, 1,28% pour Fabien Roussel et 0,99% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 16 points à Arandon-Passins Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella à ces législatives sera très scruté. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà engrangé 16 points ici entre 2022 et 2024. Avec une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Arandon-Passins ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat à Arandon-Passins pour le RN ce soir ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'observation majeure localement pour le second tour de ces élections des députés. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il encore s'imposer à Arandon-Passins ? Le RN parvenait déjà en première position à Arandon-Passins lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Alexis Jolly qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 40,48% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 62,06%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,94%.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à Arandon-Passins Le 30 juin, les citoyens d'Arandon-Passins ont plébiscité Alexis Jolly (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 56,33% des suffrages. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Yaqine Di Spigno (Nouveau Front populaire) et Annie Pourtier (Les Républicains) avec 16,24% et 13,82% des votants. C'est aussi Alexis Jolly qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 6ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 47,55%, devant Yaqine Di Spigno avec 20,85% et Cendra Motin avec 17,46%.

19:21 - A la proclamation des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Arandon-Passins ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Arandon-Passins a connu un taux d'abstention de 32,08%, plus bas de 12 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 406 inscrits sur les listes électorales à Arandon-Passins, 44,74% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 45,61% lors des élections européennes de 2019. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Arandon-Passins La participation constitue immanquablement l'une des clés des élections législatives 2024. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Arandon-Passins était de 32,08%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,21% au premier tour. Au deuxième tour, 52,91% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Arandon-Passins ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,82% dans la commune. L'abstention était de 24,12% au premier tour.

17:29 - Arandon-Passins : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la ville d'Arandon-Passins, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,91%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (77,51%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,14%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 635 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (18,92%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,52%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Arandon-Passins mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,26% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.