Résultat de la législative à Gaillon : en direct

17:16 - Les grandes tendances des sondages, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Gaillon ?

Marine Le Pen avait atteint la tête du vote à la dernière élection présidentielle à Gaillon avec 31,23% des suffrages, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 25,59%, au-dessus de Emmanuel Macron à 22,7% et Éric Zemmour à 4,83%. Pourtant, en France, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures infléchiront sans doute ce tableau et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.