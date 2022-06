Résultat de la législative à Gentilly : en direct

12/06/22 17:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gentilly sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:19 - Que concluent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Gentilly ? La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve. Au même moment, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Gentilly. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Lors du dernier rendez-vous présidentiel, à Gentilly, Jean-Luc Mélenchon avait pu se hisser à la première position avec 44,34% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,9%, puis Marine Le Pen, troisième avec 9,42% et Yannick Jadot à 6,05%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron achevait cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - À Gentilly, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives ? La participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Gentilly. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 31,97% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 23,87% au premier tour. L'inflation qui plombe les finances des foyers français, cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie seraient notamment capables de faire surtout gagner l'abstention à Gentilly (94250). 11:30 - À Gentilly, l'abstention peut-elle encore monter lors des élections législatives ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Cinq ans auparavant, lors des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 57,18% au premier tour au niveau de Gentilly, contre une abstention de 50,93% pour le tour deux. 09:30 - On votera plus tard pour ces législatives à Gentilly Bienvenue dans ce direct sur les législatives 2022 à Gentilly. 2 circonscriptions compartimentent la commune et rassemblent 22 candidats pour ce 1er tour de scrutin, ce dimanche 12 juin 2022. Les isoloirs ferment leurs portes à 20 heures ce soir, un horaire décalé pour permettre au maximum d'électeurs de venir voter.

Résultat des élections législatives 2022 à Gentilly

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gentilly comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

La ville de Gentilly comprend 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives 2022. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives : 10ème circonscription du Val-de-Marne 11ème circonscription du Val-de-Marne

Candidats dans la 10ème circonscription du Val-de-Marne

Tête de liste Liste Bernard Chappellier Ecologistes Alex Joubert Union des Démocrates et des Indépendants Philippe Hardouin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Laurine Ladian-Fassi Reconquête ! Elise Lin Rassemblement National César Courant Ecologistes Mathilde Panot Nouvelle union populaire écologique et sociale Christine Lichtenauer Divers extrême gauche

Candidats dans la 11ème circonscription du Val-de-Marne

Tête de liste Liste Zahra Ait Ouali Divers Sarah Milamon Reconquête ! Sophie Taillé-Polian Nouvelle union populaire écologique et sociale Mahrouf Bounegta Les Républicains Namunayao Mwana-Kusu Divers Pedro Guanaes Netto Droite souverainiste Jean Couthures Divers gauche Martina Gabelica Rassemblement National Jocelyn-Pierre Rosaz Ecologistes Maryvonne Rocheteau Divers gauche Dany-Laure Lavillette Divers centre Nicole Florence Divers extrême gauche Christine Mazurier Divers extrême gauche Erwann Calvez Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Gentilly : les enjeux

Les habitants de Gentilly prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? Lors de la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 44,3% des voix au premier tour à Gentilly. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 21,9% et 9,4% des voix. Avec l'éviction de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, ressorti en tête du second tour en captant 77,8% des suffrages face à Marine Le Pen (22,2%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville plébiscitera-elle un membre de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ?