Résultat de la législative à Gevrey-Chambertin : en direct

12/06/22 11:30

10 candidats sont en course dans l'unique circonscription de Gevrey-Chambertin ce 12 juin, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un niveau d'impétrants proportionnel à celui du reste du pays. Les 2207 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 3 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce premier tour.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28% des votes au premier tour à Gevrey-Chambertin. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28% et 20% des voix. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 53% des votes face à Marine Le Pen (47%). Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Comme partout dans le pays, les 3 091 citoyens de Gevrey-Chambertin ( Côte-d'Or ) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat iront-ils ?