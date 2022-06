Résultat de la législative à Gif-sur-Yvette : en direct

En direct

17:17 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Gif-sur-Yvette ? L'élection présidentielle d'avril, à Gif-sur-Yvette, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 41,17% des suffrages. A la suite, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 20,83%, puis Yannick Jadot à 8,62% et Marine Le Pen à 7,89%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche 27,85% des votes dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. Les mouvements nationaux des dernières heures chambouleront sans doute la situation lors des législatives à Gif-sur-Yvette dimanche. Or la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Pendant ce temps, le RN s'est rapproché des 20%.

14:30 - Le chiffre clé de ces élections législatives à Gif-sur-Yvette demeure l'abstention Le niveau de participation constituera indéniablement l'un des facteurs principaux des législatives à Gif-sur-Yvette. La crainte d'une résurgence du coronavirus ainsi que ses répercussions sur la santé publique et l'économie française sont par exemple capables d'inciter les électeurs de Gif-sur-Yvette (91190) à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 16 006 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 20,45% étaient restés chez eux. L'abstention était de 17,37% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation aux législatives à Gif-sur-Yvette va-t-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? Au fil des dernières années, les 21 910 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, pendant les législatives, sur les 15 716 inscrits sur les listes électorales à Gif-sur-Yvette, 45,67% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec une abstention de 35,59% au deuxième tour. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.