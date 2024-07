Résultat des législatives 2024 à Bures-sur-Yvette : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Bures-sur-Yvette et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

En pleine campagne électorale législative, Bures-sur-Yvette est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 52,47% de cadres supérieurs pour 9 254 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 563 entreprises, Bures-sur-Yvette est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (19,18%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 727 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 45,81% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 759,38 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Bures-sur-Yvette, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.