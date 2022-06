Résultat de la législative à Gouesnach : 2e tour en direct

18:06 - Des législatives prometteuses à Gouesnach pour la coalition LFI-PS-EELV

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Gouesnach, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait atteint un haut niveau avant le second tour des élections législatives 2022. Son postulant a donc une certaine envergure ce 19 juin. Mais ce premier résultat est cependant à comparer avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 15,63%, 7,04%, 2,68% et 3,03% en avril. Voilà qui donnait une réserve de voix de 28,38% du côté de la gauche.