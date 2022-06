Résultat de la législative à Gournay-en-Bray : en direct

12/06/22 11:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gournay-en-Bray sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:06 - Les infos clés des élections à Gournay-en-Bray La commune de Gournay-en-Bray ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. 10 candidats sont en lice pour cette élection législative à Gournay-en-Bray soit à peu près autant en moyenne que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures ici même.

Résultat des élections législatives 2022 à Gournay-en-Bray

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gournay-en-Bray comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Jean-Claude Garault Divers extrême gauche Bastien Holingue Rassemblement National Sébastien Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale Dorian Le Bay Divers Catherine Depitre Divers gauche Annie Vidal Ensemble ! (Majorité présidentielle) Maxence Briquet Reconquête ! Nathalie Letort Droite souverainiste Jody Horcholle Divers centre Jonas Haddad Les Républicains

Législatives 2022 à Gournay-en-Bray : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 41,7% des suffrages au premier tour à Gournay-en-Bray, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 22,5% et 13,3% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Gournay-en-Bray avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 60,4% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 39,6% des suffrages. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives à Gournay-en-Bray (76220) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains.