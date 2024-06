Résultat des législatives à Grandparigny : l'élection 2024 en direct

12:05 - Coup d'envoi des législatives à Grandparigny : l'abstention en question

L'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera l'étendue de l'abstention à Grandparigny (50600). Les études indiquent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les législatives ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,75% au niveau de la ville. L'abstention était de 24,7% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,16% au premier tour et seulement 53,68% au deuxième tour. Quel député se substituera à Bertrand Sorre dans la 2ème circonscription de la Manche ?