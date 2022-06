Résultat des législatives à Grillon - Election 2022 (84600) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat de la législative 2022 à Grillon est tombé. Marie-France Lorho a raflé 39% des voix. Violaine Richard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Monia Galvez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtiennent 23% et 20% des suffrages. La participation parmi les habitants habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune pour cette circonscription s'élève à 48%. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Vaucluse peut toujours basculer si les électeurs des 47 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Grillon.

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous allons suivre cette journée d'élections législatives à Grillon, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. On compte 10 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 1 773 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, 1 433 personnes aptes à voter à Grillon avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 49,69%), contre une participation de 45,29% au second tour. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.

Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Grillon, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait obtenu 12,79% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,96% et 1,29% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 18,04% à Grillon pour ces légilsatives.

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 38% des voix au premier tour à Grillon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et l'ancien troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 20% et 13% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Grillon avec 58% des suffrages, cédant ainsi 42% des voix à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Les habitants de Grillon (Vaucluse) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant soutiendront-ils ?