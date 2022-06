Résultat de la législative à Guérande : en direct

12/06/22 17:09

Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? En 2017, pendant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 56,16% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Guérande. L'abstention était de 47,13% pour le second round.

À Guérande, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022. La flambée des prix qui grève les finances des familles pourrait entre autres impacter le pourcentage de participation à Guérande. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 78,43% au niveau de la commune. La participation était de 78,92% au premier tour, soit 11 427 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

A l'issue du dernier vote, à Guérande, Emmanuel Macron figurait à meilleure place au 1er tour de l'élection avec 34,49% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,66%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 17,23% et Éric Zemmour, quatrième à 7,41%. Un résultat à interpréter selon ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron à l'avant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront certainement bouleverser la situation lors des législatives dans la cité, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 34% des votes au premier tour à Guérande, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-parlementaire européen et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 18% et 17% des votes. Le choix des administrés de Guérande était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (67% des voix), abandonnant donc 33% des voix à Marine Le Pen. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Guérande ( Loire-Atlantique ) seront amenés à participer aux législatives comme partout en France.