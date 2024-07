Résultat des législatives 2024 à Drefféac (44530) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un potentiel de 55,14% pour le Nouveau Front populaire ce dimanche La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier pourrait séduire une part importante des électeurs en France. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont 28,06% des votes qu'a rassemblés le bloc au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% en 2022. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 26,96% des suffrages à Drefféac. Un score en baisse en comparaison des 31,71% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 55,14% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Drefféac compte parmi les rares zones où le RN n'a pas progressé ces 2 dernières années Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Drefféac semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont illustré cette poussée...

20:29 - Quel avait été le résultat législatives il y a deux ans à Drefféac ? Le score en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de cette élection du Parlement localement. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Drefféac, contrairement à 2022 ? Lors des dernières législatives à Drefféac, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 24,21% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,71% pour Veronique Mahé (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV (55,14%). Veronique Mahé s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche A l'occasion du premier tour de la législative dimanche 30 juin, les citoyens de Drefféac ont placé en tête Michel Hunault (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 32,95% des suffrages. Véronique Mahé (Union de la gauche) et Sandrine Josso (Ensemble !) suivaient en obtenant respectivement 26,96% et 26,16% des électeurs. C'est en revanche Sandrine Josso qui s'imposait, en considérant tous les votants de la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique, avec cette fois 28,49% devant Michel Hunault avec 28,15% et Véronique Mahé avec 24,11%.

19:21 - Législatives 2024 à Drefféac : un taux de participation inédit ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut également observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Drefféac était de 68,88%, surpassant celui des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, le pourcentage de participation s'élevait effectivement à 50,67% des inscrits sur les listes électorales de Drefféac. Le taux de participation était de 47,78% pour le scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Drefféac À Drefféac, l'abstention constitue sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Drefféac s'élevait à 31,12%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,62% au premier tour. Au second tour, 53,64% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,43% des électeurs de la commune, contre un taux d'abstention de 20,48% au second tour.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Drefféac Dans la commune de Drefféac, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 40% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,6%. En outre, le taux de familles propriétaires (82,1%) met en exergue le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 877 euros/an souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 776 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,45%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,24%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Drefféac mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 18,58% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.