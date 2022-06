Résultat de la législative à Hagondange : en direct

12/06/22 17:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Hagondange sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:19 - Les enquêtes des sondeurs, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Hagondange ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Hagondange. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. L'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. A l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Hagondange, Marine Le Pen avait fini la course en tête avec 29,98% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,59%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron à 24,01% et Éric Zemmour à 6,3%. 14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Hagondange ? L'une des clés de ces élections législatives sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Hagondange. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 30,92% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 29,82% au premier tour. L'inflation qui pèse sur les finances des foyers français est par exemple en mesure de relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens d'Hagondange. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Hagondange au premier tour des législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Au cours des dernières années, les 9 348 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des dernières législatives, sur les 6 897 inscrits sur les listes électorales à Hagondange, 39,81% avaient participé à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 36,06% au second round. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Hagondange Les résultats de l'élection législative 2022 à Hagondange devraient être proclamés peu de temps après la fermeture des 10 bureaux de vote, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et le verdict devrait tomber dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Hagondange comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Abderrahemane Bouhenna Divers gauche Malou Kuntz Les Républicains Camal Kadri Ecologistes Jessy Fricheteau Divers gauche Esther Leick Nouvelle union populaire écologique et sociale Grégoire Laloux Rassemblement National Christèle Rousse Droite souverainiste Belkhir Belhaddad Ensemble ! (Majorité présidentielle) Didier Georget Divers extrême gauche Yoan Hadadi Divers gauche Rebecca Konarski Reconquête !

Législatives 2022 à Hagondange : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 9 348 citoyens d'Hagondange (57300) seront incités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 30,0% des voix au premier tour à Hagondange, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et celui qui était candidat à sa réélection avaient obtenu 24,6% et 24,0% des votes. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 51,5% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 48,5% des votes.