Résultat de la législative à Hanches : 2e tour en direct

En direct

18:08 - La coalition de gauche si près à Hanches Les inscrits d'Hanches avaient concédé 22,08% de leurs votes à la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape première des législatives 2022. Ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,09%, 5,32%, 1,44% et 1,58% en avril. La coalition de gauche partait donc avec un potentiel théorique de 24,43% à Hanches pour ce premier tour des législatives.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Hanches ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques électorales de chaque territoire. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 37,4% des votes dimanche 12 juin au soir du 1er round des législatives. Elle a devancé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui récupèrent respectivement 22,08% et 18,85% des suffrages.

13:30 - L'abstention à Hanches peut-elle encore augmenter au second tour des législatives ? Plus de la moitié des votants n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? La semaine dernière, 48,39% des inscrits sur les listes électorales d'Hanches avaient pris part au scrutin. L'analyse des précédents scrutins est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 79,74% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,98% au premier tour, c'est-à-dire 1562 personnes.