Résultat de la législative à Herblay-sur-Seine : en direct

12/06/22 17:10

Bonjour et bienvenue dans ce live où nous suivrons les moments clés de cette 1re étape des législatives 2022 à Herblay-sur-Seine, jusqu'à ce que le résultat soit connu. On compte 9 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de premier tour dans les 21 bureaux de vote de la commune.

Le taux d'abstention constituera sans aucun doute un critère fort des législatives 2022 à Herblay-sur-Seine. La guerre entre l'Ukraine et la Russie pourrait entre autres impacter la stratégie de vote des citoyens d'Herblay-sur-Seine. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 19 670 personnes en âge de voter dans la ville, 71,3% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 75,99% au premier tour, ce qui représentait 14 948 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales habitant à Herblay-sur-Seine ( Val-d'Oise ) seront amenés à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Quel candidat préféreront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président de la République pourra-t-il compter sur cette agglomération pour acquérir une majorité des députés de l'hémicycle ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 29% des voix au premier tour à Herblay-sur-Seine, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien troisième homme de la dernière présidentielle et la finaliste malheureuse de la dernière présidentielle avaient obtenu 27% et 18% des voix. Le choix des électeurs d'Herblay-sur-Seine était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (66% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 34% des suffrages.