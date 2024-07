Résultat des législatives 2024 à Cormeilles-en-Parisis : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Les données démographiques de Cormeilles-en-Parisis révèlent les tendances électorales

En pleine campagne électorale législative, Cormeilles-en-Parisis se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 29,26% de cadres pour 26 741 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 908 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 7 173 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une voiture (78,63%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Cormeilles-en-Parisis accueille une communauté diversifiée, avec ses 2 907 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,06%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 3120,94 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Cormeilles-en-Parisis, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.