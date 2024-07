Résultat des législatives 2024 à Beauchamp : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Dynamique électorale à Beauchamp : une analyse socio-démographique

Au cœur de la campagne électorale législative, Beauchamp est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 28,0% de cadres pour 9 158 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Avec 859 entreprises, Beauchamp est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,54%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 857 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,33%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 3015,11 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Beauchamp, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.