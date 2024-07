17:29 - Démographie et politique à Pierrelaye, un lien étroit

A mi-chemin des élections législatives, Pierrelaye apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 9 998 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 916 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 43% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 16,16% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 1 265 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 17,22%, participe à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 020 € par an, la ville ambitionne plus de prospérité. À Pierrelaye, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.