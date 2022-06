Résultat de la législative à Hœrdt : 2e tour en direct

Dans l'unique bureau de vote de Hœrdt, les voix qui avaient choisi le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la législative seront probablement cruciales ce dimanche pour la seconde étape du scrutin. Le candidat Nupes avait atteint 12,22% des suffrages il y a sept jours. Ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 10,68%, 4,59%, 1,5% et 0,99% il y a deux mois. Ce sont donc 17,76% de votants en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Hœrdt.

15:30 - La candidature Union des Démocrates et des Indépendants peut-elle l'emporter à Hœrdt ?

Pour le premier tour, dimanche 12 juin, les électeurs de Hœrdt ont plébiscité la candidature Union des Démocrates et des Indépendants qu'ils ont gratifiée de 46,69% des voix. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National la suivent grâce à 19,23% et 15,13% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.