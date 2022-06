Résultat de la législative à Hœrdt : en direct

En direct

19:24 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Hœrdt ? Les électeurs de Hœrdt avaient livré 10,68% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er round de la dernière présidentielle 2022. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,59% et 1,5% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 6,09% du côté de la gauche (sans compter les suffrages de Mélenchon).

16:30 - À Hœrdt, des sondages aussi convaincants qu'en France ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Hœrdt, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 34,46% des suffrages. En seconde position, se hissait Marine Le Pen à 27,85%, puis Jean-Luc Mélenchon à 10,68% et Éric Zemmour à 6,94%. Le président-candidat arrivait à en revanche 27,85% des votes à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront probablement modifier cette donne lors des législatives à Hœrdt dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Pour rappel la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Hœrdt reste la participation Le niveau de participation constituera à n'en pas douter un critère clé de ce scrutin législatif 2022 à Hœrdt. La peur d'une résurgence de l'épidémie de coronavirus et ses retombées sur la santé publique et l'économie française sont notamment en mesure de faire gagner l'abstention à Hœrdt. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,82% dans la commune. L'abstention était de 21,84% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Hœrdt, le score de la participation aux élections législatives sera un élément fort Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Comment ont voté traditionnellement les électeurs de cette commune lors des dernières élections ? Durant les dernières législatives, 59,15% des personnes aptes à voter à Hœrdt avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 53,5% pour le second tour.