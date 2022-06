En direct

19:46 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Ibos ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 16,41% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Ibos le dimanche 10 avril. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,32% et 2,72% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc viser un total théorique de 24,45% à Ibos pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Ibos ? Les indicateurs nationaux des dernières heures rejailliront sans doute à Ibos au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a chuté tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Le premier tour de la dernière présidentielle, à Ibos cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 29,59% des suffrages. A la suite, on trouvait Marine Le Pen à 18,88%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,41% et Jean Lassalle à 9,51%. Le président-candidat atteignait en revanche un peu moins de 28% des votants à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Ibos Le taux de participation sera immanquablement un critère déterminant du scrutin législatif 2022 à Ibos. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de la présidentielle, sur les 2 068 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 23,45% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,62% au premier tour. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie serait notamment susceptible d'avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs d'Ibos (65420).

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à Ibos ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes élections. A l'occasion des dernières élections législatives, 55,05% des personnes habilitées à participer à une élection à Ibos avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 44,85% au deuxième round.